Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться туризма

Европейский союз рассматривает расширение санкций в отношении России. Новые запреты могут коснуться туристической сферы и продажи оборудования для добычи нефти и газа в Крыму, сообщает Zrpress.ru cо ссылкой на Reuters.
Европейским компаниям, по данным агентства, могут запретить вести туристический бизнес в Крыму. Также граждане ЕС могут лишиться возможности приобретать или финансировать частные компании, зарегистрированные на полуострове.
Ранее в среду журнал EUobserver сообщил, что новые санкции могут быть утверждены 15 декабря на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Текст постановления, по данным издания, уже согласован с членами Евросоюза.
Евросоюз и США ввели ряд экономических санкций против России и отдельных российских граждан после присоединения Крыма. Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины и нарушении ее территориальной целостности. Последние санкции были введены в сентябре 2014 года.
В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ущерб российской экономике от санкций Запада оценивается в несколько миллиардов долларов, но европейская экономика при этом потеряла 40 миллиардов евро. В свою очередь, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев не исключил, что санкции против РФ будут действовать до 2017 года.
ZRPRESS.RU, Владивосток.