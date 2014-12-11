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Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться туризма

11 декабря 2014, 16:35
Оборудование для добычи нефти и газа нам также не продадут

Европейский союз рассматривает расширение санкций в отношении России. Новые запреты могут коснуться туристической сферы и продажи оборудования для добычи нефти и газа в Крыму, сообщает Zrpress.ru cо ссылкой на Reuters.

Европейским компаниям, по данным агентства, могут запретить вести туристический бизнес в Крыму. Также граждане ЕС могут лишиться возможности приобретать или финансировать частные компании, зарегистрированные на полуострове.

Ранее в среду журнал EUobserver сообщил, что новые санкции могут быть утверждены 15 декабря на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Текст постановления, по данным издания, уже согласован с членами Евросоюза.

Евросоюз и США ввели ряд экономических санкций против России и отдельных российских граждан после присоединения Крыма. Москву обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Украины и нарушении ее территориальной целостности. Последние санкции были введены в сентябре 2014 года.

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ущерб российской экономике от санкций Запада оценивается в несколько миллиардов долларов, но европейская экономика при этом потеряла 40 миллиардов евро. В свою очередь, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев не исключил, что санкции против РФ будут действовать до 2017 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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