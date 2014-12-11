Новые антироссийские санкции ЕС могут коснуться туризма

В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что ущерб российской экономике от санкций Запада оценивается в несколько миллиардов долларов, но европейская экономика при этом потеряла 40 миллиардов евро. В свою очередь, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев не исключил, что санкции против РФ будут действовать до 2017 года.