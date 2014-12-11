Первую партию угля из порта Восточный отправят в страны АТР в 2018 году

«В ходе личных бесед я отметил, что корейская сторона заинтересована в сотрудничестве с регионами Дальнего Востока. Для этого на территории Приморского края создаются все необходимые условия. Мы готовы работать в направлении привлечения инвесторов из Республики Корея, в том числе создавая комфортные условия ведения ими бизнеса», - подчеркнул Губернатор.