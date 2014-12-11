Путин возмутился ростом цен на бензин

Президент России Владимир Путин выразил свое возмущение ростом розничных цен на нефтепродукты при падении мировых цен.
"Некоторые вещи вызывают, конечно, вопросы: вот на 10% на 1 декабря увеличились цены на нефтепродукты при снижении мировых цен на нефть на 35%", - сказал российский лидер на совещании с членами правительства во вторник.
"И это еще не все… Но основной рост зафиксирован в розничном сегменте, в то время как в оптовом цены снижаются. Это как вообще понять? А куда ФАС тогда смотрит?" - поинтересовался Путин.
Министр экономического развития Алексей Улюкаев отметил, что рост цен на бензин составил 9,4% к соответствующему периоду прошлого года, что на 0,3 процентных пункта выше, чем общий индекс потребительских цен. При этом он заметил, что рост цен на дизельное топливо составил всего 5,3% в годовом выражении, что "значительно ниже, чем в среднем инфляция". По его словам, это во многом объясняется физическими объемами поставок на рынок - "если по бензину у нас минус 2% по сравнению с предыдущим годом, то по дизтопливу - плюс 7% физические объемы".
При этом он заметил, что "сейчас начинает наблюдаться уменьшение маржинальности цен в розничных сетях".
"Розница начинает сжимать тот разрыв в отношении оптовых цен. У нас пиковые значения были 1,7 коэффициент соотношения цен в рознице и опте, сейчас - 1,5. Надеемся, что эта тенденция продлится", - сказал министр.
Касаясь цен на лекарственные товары, министр сказал, что они подорожали на 11,6% в годовом выражении. В то же время он отметил, что на лекарства из жизненно важного перечня рост цен был очень незначительным, "близким к нулю".
Путин, резюмируя, заявил: "Давайте договоримся, что федеральная антимонопольная служба и другие контролирующие организации при вашем методическом сопровождении будут заниматься постоянным изучением этого вопроса с тем, чтобы не допустить со стороны участников рынка таких действий, которые никакими объективными обстоятельствами объяснить невозможно".
Цены на нефть во вторник продолжают снижаться после падения цен до минимальных с 2009 года уровней по итогам предыдущих торгов. Нефть WTI стоит в Нью-Йорке $62,50, что почти на 1% ниже уровня закрытия понедельника; фьючерсы на Brent торгуются у $65,44, что соответствует снижению на 1,1%.
Между тем, в начале ноября Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ОАО "АНК "Башнефть", ОАО "НК "Роснефть", ОАО "НК "ЛУКОЙЛ" и ООО "ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт" по признакам манипулирования на бирже. В ведомстве считают, что эти компании заключали имитационные сделки, тем самым провоцируя рост цен на топливо.
ZRPRESS.RU, Владивосток.