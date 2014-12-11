Путин возмутился ростом цен на бензин

Министр экономического развития Алексей Улюкаев отметил, что рост цен на бензин составил 9,4% к соответствующему периоду прошлого года, что на 0,3 процентных пункта выше, чем общий индекс потребительских цен. При этом он заметил, что рост цен на дизельное топливо составил всего 5,3% в годовом выражении, что "значительно ниже, чем в среднем инфляция". По его словам, это во многом объясняется физическими объемами поставок на рынок - "если по бензину у нас минус 2% по сравнению с предыдущим годом, то по дизтопливу - плюс 7% физические объемы".