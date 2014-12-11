"Спортивный класс" стартовал в Приморье

«Впечатления замечательные. Дети очень ждали “Приморочку”, чтобы почерпнуть что-то новое у настоящих мастеров. Правильно, что такие мастер-классы дают не только во Владивостоке, но и по другим городам. Наши дети и родители расскажут друзьям и знакомым об этом визите, что поможет привлечь новых детей в спортивные секции. Кроме того, теперь у этих учеников желание тренироваться повысится на двести процентов», - подчеркнул тренер.