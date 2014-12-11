ЦБ расширил доступ банков к пенсионным деньгам

Сейчас пенсионные накопления НПФ уже можно размещать в инструменты, которые пополняют банковский капитал: в список входят корпоративные и государственные облигации, акции, ипотечные ценные бумаги, депозиты и счета в банках, иностранную валюту, паи индексных фондов, размещающих средства в госбумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов; ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению и (или) публичному обращению в РФ. Пенсионные резервы могут быть инвестированы в госбумаги, банковские счета и депозиты (в том числе в валюте), муниципальные облигации, депозитные сертификаты российских банков; акции, облигации, ипотечные ценные бумаги, паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов, нежилые здания, ценные бумаги международных финансовых организаций; зарубежные акции и паи, прошедшие листинг на определенных биржах, выпущенные на территории ОЭСР и при этом имеющие инвестиционный рейтинг выше среднего.