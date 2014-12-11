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В Минэнерго предсказали 10-процентный рост цен на бензин в 2015 году

11 декабря 2014, 17:00
Новак: Мы считаем, что цены будут на уровне инфляции плюс 2-3 процента
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В России

Цены на бензин в России в 2015 году вырастут примерно на 10 процентов. Как сообщает Zrpress.ru, об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак. Он добавил, что определяющим фактором станет уровень инфляции в следующем году.

«С учетом тех решений, которые приняты по акцизам и в рамках налогового маневра, мы считаем, что цены будут на уровне инфляции плюс 2-3 процента. Это будет на уровне 10 процентов», — сказал Новак.

Министр также сообщил, что в ноябре 2014 года по сравнению с показателями 2013 года цены на дизельное топливо и 95-й бензин выросли ниже уровня инфляции. Стоимость же 92-го бензина увеличилась примерно на 10 процентов, то есть чуть выше инфляции, что соответствует прогнозу.

Новак также прокомментировал зависимость цены на бензин от мировых цен на нефть. По его словам, в составе цены на бензин сама нефть имеет низкое значение — около 10 процентов, все остальное — это налоги и акцизы.

Ранее вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что цены на бензин и дизельное топливо в России в следующем году могут вырасти на 10 процентов в связи с налоговым маневром.

Накануне, 10 декабря, президент России Владимир Путин возмутился повышением цен на бензин в России на фоне того, что мировые цены на нефть упали на 35 процентов.

В тот же день Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что 4 декабря разослала нефтяным компаниям письма о несоответствии цен на топливо на АЗС в РФ рыночной ситуации.

По данным Росстата, автомобильный бензин в ноябре 2014 года подорожал на 9,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По сравнению с октябрем он вырос в цене на 0,7 процента. Московская топливная ассоциация сообщает, что 8 декабря средняя стоимость бензина Аи-92 в столице составляет 33,39 рубля за литр, Аи-95 — 36,22 рубля. За неделю стоимость топлива выросла на 0,02 и 0,03 процента соответственно.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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