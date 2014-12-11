В Минэнерго предсказали 10-процентный рост цен на бензин в 2015 году

По данным Росстата, автомобильный бензин в ноябре 2014 года подорожал на 9,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По сравнению с октябрем он вырос в цене на 0,7 процента. Московская топливная ассоциация сообщает, что 8 декабря средняя стоимость бензина Аи-92 в столице составляет 33,39 рубля за литр, Аи-95 — 36,22 рубля. За неделю стоимость топлива выросла на 0,02 и 0,03 процента соответственно.