Выбрать программное обеспечение для создания интернет-магазина

Платформа электронной коммерции (она же движок интернет-магазина, она же система управления контентом) это программное обеспечение, с помощью которого можно запустить интернет-магазин и поддерживать его стабильное функционирование и развитие. Если Вы находитесь в активном поиске подходящего движка, обратите внимание на те, которые обладают широким спектром возможностей, высокой мощностью и гибкостью, легко расширяются за счёт технологии встраиваемых модулей. Такие платформы способны идти в ногу с Вашим бизнесом и, в общем-то, выполнить любой Ваш каприз. В этом смысле некоторые бесплатные платформы могут сыграть злую шутку - всё хорошо, но разрабатывать дополнения под них долго и дорого. Платные движки здесь ведут себя более гибко, и из них, как из пластилина, можно слепить отличную систему, полностью отвечающую требованиям владельца или администратора онлайн-магазина. Поэтому большинство предпринимателей начинают именно с покупки платформы, хорошо зарекомендовавшей себя в сфере eCommerce.