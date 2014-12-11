Выбрать программное обеспечение для создания интернет-магазина

Всё чаще и чаще люди обращаются к интернету с вопросами и нуждами относительно покупок: выбрать товар, сравнить его с другими, покрутить 3D-модель, посоветоваться на форуме, почитать отзывы и комментарии, оплатить кредитной картой, заказать доставку – всё это можно сделать за полчаса, причём сидя в удобном кресле.
Исследования показывают, что к 2017 году доходы от онлайн-продаж перевалят за отметку в 370 миллиардов долларов. И если Вы тоже хотите иметь свой кусок от этого огромного пирога, Вам нужен движок, позволяющий красиво и выигрышно представить Вашу продукцию, привлекать новых покупателей за счёт поисковых систем и других маркетинговых инструментов, общаться с клиентами, а также пользоваться широким функционалом продвижения товара и ведения учёта продаж.
Платформа электронной коммерции (она же движок интернет-магазина, она же система управления контентом) это программное обеспечение, с помощью которого можно запустить интернет-магазин и поддерживать его стабильное функционирование и развитие. Если Вы находитесь в активном поиске подходящего движка, обратите внимание на те, которые обладают широким спектром возможностей, высокой мощностью и гибкостью, легко расширяются за счёт технологии встраиваемых модулей. Такие платформы способны идти в ногу с Вашим бизнесом и, в общем-то, выполнить любой Ваш каприз. В этом смысле некоторые бесплатные платформы могут сыграть злую шутку - всё хорошо, но разрабатывать дополнения под них долго и дорого. Платные движки здесь ведут себя более гибко, и из них, как из пластилина, можно слепить отличную систему, полностью отвечающую требованиям владельца или администратора онлайн-магазина. Поэтому большинство предпринимателей начинают именно с покупки платформы, хорошо зарекомендовавшей себя в сфере eCommerce.
Среди бесплатных платформ электронной коммерции Вы найдёте следующие: OpenCart, VirtueMart, Magento, osCommerce, PrestaShop, JigoShop, ZenCart. Вот некоторые платные платформы: 1С-Битрикс, CS-Cart, osCommerce VaM Edition, WebAsyst Shop-Script, HostCMS, Amiro.CMS, NetCat, Melbis Shop, Compo, ShopCMS, buy-shop, ArwShop, PHPShop, Koobi:SHOP.
Кстати, существует ещё одно альтернативное решение для создания онлайн-магазина - облачные конструкторы интернет-магазинов. Что это значит? Представьте, что Вы не скачиваете программное обеспечение, а просто заполняете небольшую анкету в онлайн-режиме, выбираете доступные шаблоны для Вашего магазина, а затем регулярно вносите абонентскую плату за услуги сервиса. Созданный магазин можно запустить на своём сайте или на площадке любой из социальных сетей, используя специальный интерфейс Open Social API.
В следующих статьях мы подробнее расскажем о каждом сегменте программного обеспечения для электронной коммерции. А выбор, конечно же, остаётся за Вами. Желаем успехов!