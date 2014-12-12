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В Приморье снижена комиссия за оплату взноса по капремонту

12 декабря 2014, 09:00
Комиссионный сбор при оплате взноса по капитальному ремонту в Приморье минимизирован и составляет 1 процент от платежа

Комиссионный сбор при оплате взноса по капитальному ремонту в Приморье минимизирован и составляет 1 процент от платежа. Соответствующее соглашение о приеме и проведении платежей физических лиц за капитальный ремонт подписано Фондом капитального ремонта Приморского края и банковским сектором края. Соглашение устанавливает единую комиссию в размере 1 процента при оплате через платежные терминалы.

Фиксированная банковская комиссия установлена при оплате через Приморское отделение ОАО «Сбербанк России», АКБ «Приморье» и другие коммерческие банки, принимающие коммунальные платежи через систему «Город»: ОАО «МДМ банк», ОАО КБ «Пойдём!», ОАО «Дальневосточный банк», ЗАО «Муниципальный Камчатпрофитбанк», потребительское общество «ОВК», ОАО «МТС-Банк», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ОАО АКБ «Связь-банк», ОАО Банк Москвы, ОАО «Россельхозбанк», ОАО ИКБ «Совкомбанк», ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк», ЗАО «Далта-банк», ОАО «Роял кредит банк», ООО «Примтеркомбанк».

Плата в размере 1 процента взымается при условии оплаты через терминалы, которые установлены во всех отделениях банков.

Отметим, ранее банками, входящими в систему «Город», взимался фиксированный платеж порядка 30 рублей, что могло составлять 10 и более процентов от суммы платежа.

Также платеж можно оплатить в кассах Почты России с фиксированной комиссией в размере 10 рублей. Отметим, Владивостокский филиал ОАО Банк Москвы принимает платежи вообще без комиссии.

В дальнейшем планируется уменьшить общее количество квитанций, за счет перехода на единый платежный документ, что позволит снизить общий объем комиссий по платежам.

По словам первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко, теперь у приморцев появилась возможность оплатить услугу выгоднее.

«Жители края должны знать, где оплачивать услугу выгоднее. Мы договорились с банками, работающими на этом рынке, о введении единой комиссии при оплате через платежные терминалы, которые установлены во всех отделениях банков. Там же работают консультанты, которые помогают людям производить оплату», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Напомним, ранее большинство платёжных агентов взимало комиссию, а её размер отличался у каждого оператора, а в некоторых случаях банковская комиссия была слишком высокой.

«Наша позиция – комиссионный взнос должен составлять не более 1 процента от платежа. Это минимальная комиссия, которая применяется во многих субъектах страны», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Отметим, почти половина платежей за капитальный ремонт приходятся на долю Сбербанка, 32 процента – Почты России, 17 процентов – федеральной системы «Город».

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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