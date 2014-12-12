В Приморье снижена комиссия за оплату взноса по капремонту

«Жители края должны знать, где оплачивать услугу выгоднее. Мы договорились с банками, работающими на этом рынке, о введении единой комиссии при оплате через платежные терминалы, которые установлены во всех отделениях банков. Там же работают консультанты, которые помогают людям производить оплату», - подчеркнул первый вице-губернатор.