"Аэроэкспресс" прекратит работу во Владивостоке из-за убытков

По информации компании, в 2014 году ее убытки во Владивостоке составили 130 млн руб., а в Казани около – 62 млн руб. «К сожалению, текущие макроэкономические условия и тот факт, что 5 января 2015 года повысилась стоимость использования инфраструктуры для нашей компании в 100 раз, не оставляют нам иного варианта, кроме как прекратить деятельность в этих регионах», – приводит пресс-релиз слова исполнительного директора Аэроэкспресса» Алексея Сорокина.