Губернатор Сахалина получил добро на досрочное переизбрание

Губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, несмотря на критику со стороны ОНФ, согласовал с Кремлем свое досрочное переизбрание. Его примеру может последовать и глава Камчатки Владимир ИЛЮХИН. Внеочередное голосование возможно и в других регионах: власти спешат, пока кризис серьезно не сказался на настроениях избирателей. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.