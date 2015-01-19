Губернатор Сахалина получил добро на досрочное переизбрание

Губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, несмотря на критику со стороны ОНФ, согласовал с Кремлем свое досрочное переизбрание. Его примеру может последовать и глава Камчатки Владимир ИЛЮХИН. Внеочередное голосование возможно и в других регионах: власти спешат, пока кризис серьезно не сказался на настроениях избирателей. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
В этом году главы регионов вновь будут избираться досрочно. Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин уже договорился с администрацией президента о проведении выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю. Аналогичной договоренности достиг с руководством страны и глава Камчатского края Владимир Илюхин, утверждает источник, близкий к президентской администрации.
У Хорошавина и Илюхина полномочия истекают только в 2016 году. Но главы регионов понимают, что экономическая ситуация лучше становиться не будет и правильнее избираться сейчас, пока проблемы серьезно не сказались на уровне жизни населения, объясняет собеседник, близкий к Кремлю.
ZRPRESS.RU, Владивосток.