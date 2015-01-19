Китайцы вложат 40 млрд рублей в застройку Якутска

К строительству планируется приступить в 2015 года. Реализация проекта продлится около шести лет. Власти региона возьмут на себя часть затрат по подключению объектов к коммуникациям. Ранее сообщалось, что финансовые операции между сторонами будут происходить по прямой системе расчетов «рубль-юань».