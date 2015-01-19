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Moody’s понизило кредитный рейтинг России

19 января 2015, 08:00
По классификации агентства, Baa3 - самый низкий инвестиционный уровень
Сюжет
В России

Международное рейтинговое агентство Moody's 16 января понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций России на одну ступень — с «Baa2» до «Baa3». По классификации агентства это самый низкий уровень инвестиционной категории. Краткосрочный кредитный рейтинг снижен до уровня «P-3» с «P-2». Оба рейтинга помещены в список на пересмотр с возможностью понижения, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-релиз Moody's.

Основаниями для снижения рейтинга в Moody's назвали два основных фактора. По мнению аналитиков агентства, прогнозируемое падение цен на нефть и изменение ключевой процентной ставки Банка России окажут дополнительное давление на и без того не обнадеживающие перспективы роста российской экономики в среднесрочном периоде. В соответствии с новым прогнозом Moody's ожидает снижение ВВП России в 2015 году на 5,5% и на 3% в 2016 году, в результате чего, по оценкам агентства, реальный рост российской экономики к 2018 году за прошедшие 10 лет может оказаться практически нулевым.

Опасения аналитиков также вызывает финансовая устойчивость государства в свете изменения валютного курса, снижения доходов бюджета, дальнейшего прогнозируемого снижения цен на нефть и в условиях ограничения доступа для российских заемщиков к международным рынкам капитала.

Дальнейшие действия в отношении рейтинга России будут зависеть от способности государственного баланса, в частности, валютных резервов, восстанавливаться под давлением низких цен на нефть и возможности их дальнейшего снижения. Аналитики агентства ожидают сохранения профицита текущего счета России, но необходимость погашать долги государства, банков и компаний будет сокращать золотовалютные резервы ЦБ, отмечает Moody's .По прогнозу агентства, сокращение валютных резервов России в 2015 будет сравнимо с их прошлогогодним снижением в объме $125 млрд.

Напомним, ранее еще два крупных рейтинговых агентства — Fitch Ratings и Standard & Poor's также понизили кредитные рейтинги России до последней инвестиционной ступени.

Fitch 16 января также снизило рейтинги 30 финансовых организаций РФ, в том числе таких крупных банков, как Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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