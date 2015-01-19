Moody’s понизило кредитный рейтинг России

Основаниями для снижения рейтинга в Moody's назвали два основных фактора. По мнению аналитиков агентства, прогнозируемое падение цен на нефть и изменение ключевой процентной ставки Банка России окажут дополнительное давление на и без того не обнадеживающие перспективы роста российской экономики в среднесрочном периоде. В соответствии с новым прогнозом Moody's ожидает снижение ВВП России в 2015 году на 5,5% и на 3% в 2016 году, в результате чего, по оценкам агентства, реальный рост российской экономики к 2018 году за прошедшие 10 лет может оказаться практически нулевым.