На канатной дороге в Южно-Сахалинске произошло ЧП

ЧП произошло сегодня в начале девятого утра. По словам очевидцев, находившихся в кабинках, канатная дорога почему-то начала двигаться в обратную сторону. Турбаза открывается в 9 утра, поэтому посетителей в момент ЧП ещё не было и в кабинках находились сотрудники «Горного воздуха». Все пострадавшие получили ушибы и ссадины.