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Потомки Рюриковичей хотят через суд вернуть себе Московский Кремль

19 января 2015, 16:45
В Арбитражном суде Москвы началось слушание весьма необычного дела
Сюжет
В России

Накануне Арбитражный суд города Москвы приступил к рассмотрению дела, которое в самом суде уже окрестили одним из самых необычных в практике. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Topwar.Ru.

Лица, представившие свидетельства того, что они в каком-то колене являются потомками Рюриковичей (первой династии русских монархов), заявили о своих правах на Московский Кремль. «Рюриковичи» объявили, что они просят у государства «предоставить в Кремле небольшие покои и организовать возможность постоянного доступа в Московский Кремль с одновременной функцией охраны памятников исторического и культурного наследия».

Мы являемся наследниками всеславных Рюриковичей, которые создали Русь, Москву, построили Московский Кремль и его бесценные храмы. Мы полагаем, что в Кремле должна кипеть духовная жизнь. Многого мы не требуем - небольшие покои в Кремле с правом круглосуточного доступа и возможность заботиться о памятниках старины.

Министерство культуры России заявило, что «время Рюриковичей прошло», а с 1991 года Московский Кремль принадлежит РФ, одной из государственных функций которой является именно охрана памятников истории и архитектуры.

Теперь иск Рюриковичей и ответ Минкульта будет оценивать Арбитражный суд.

То, что род Рюриковичей оказался столь долго живущим, для рода, безусловно, замечательно. Странность в том, что потомки великих князей и царей желают охранять памятники истории и получить «небольшие покои» именно в Московском Кремле. Учитывая исторические реалии, представителям рода Рюриковичей для начала следовало бы обратиться с иском по поводу владения Киевом (как-никак мать городов русских…) к нынешнему правительству Украины, а то и предъявить Порошенко претензии на престол... На фотокадр из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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