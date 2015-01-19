Потомки Рюриковичей хотят через суд вернуть себе Московский Кремль

То, что род Рюриковичей оказался столь долго живущим, для рода, безусловно, замечательно. Странность в том, что потомки великих князей и царей желают охранять памятники истории и получить «небольшие покои» именно в Московском Кремле. Учитывая исторические реалии, представителям рода Рюриковичей для начала следовало бы обратиться с иском по поводу владения Киевом (как-никак мать городов русских…) к нынешнему правительству Украины, а то и предъявить Порошенко претензии на престол... На фотокадр из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию".