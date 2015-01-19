Россиянам при рождении будут открывать пенсионный счет

Все граждане России при рождении будут автоматически получать пожизненный пенсионный счет. Соответствующий законопроект подготовило министерство труда и социальной защиты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Минтруд России в инициативном порядке разработал законопроект, которым предполагается упростить процедуру получения гражданами СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета), сделав ее беззаявительной», — сообщили газете «Известия» в министерстве.
В настоящее время СНИЛС в России можно получить только по заявлению. Как правило, этот счет россияне открывают при первом устройстве на работу.
Номер СНИЛС присваивается человеку на всю жизнь и, в отличие от номера паспорта, не подлежит замене при смене документа. Номер необходим при регистрации на сайте gosuslugi.ru.
ZRPRESS.RU, Владивосток.