Транспортники Хабаровска готовят забастовку

— Мы не раз обращались с просьбами помочь нам решить эту проблему, ведь из-за низких тарифов предприятие находится на грани банкротства и теряет квалифицированных специалистов, которые не могут прокормить семьи на копейки, — говорит Василий Остапенко, председатель первичной профсоюзной организации ХПАТП № 1. — Нас услышать не хотят, но при этом муниципалы обязаны еще больше загонять себя в долговую яму, работая на так называемых социальных, убыточных маршрутах. Отсутствие субсидий на постоянно дорожающие топливо, коммунальные услуги и сдерживание тарифа за проезд приведут к тому, что муниципальное предприятие попросту исчезнет, как это уже произошло с ХПОПАТ и ХПАТП № 3.