Губернатор Приморья хорошо держится

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам 2014 года остается в ТОП-10 медиарейтинга глав регионов России, пишет газета "Золотой Рог". Он занимает 8 место из 85. Рейтинг, в который вошли действующие главы регионов РФ в 2014 году, подготовлен компанией «Медиалогия».