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Губернатор Приморья хорошо держится

20 января 2015, 12:35
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам 2014 года остается в ТОП-10 медиарейтинга глав регионов России.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам 2014 года остается в ТОП-10 медиарейтинга глав регионов России, пишет газета "Золотой Рог". Он занимает 8 место из 85. Рейтинг, в который вошли действующие главы регионов РФ в 2014 году, подготовлен компанией «Медиалогия».

Места в первой тройке соответственно занимают мэр Москвы Сергей СОБЯНИН, глава Республики Крым Сергей АКСЕНОВ и руководитель Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ. Среди глав дальневосточных регионов Владимир Миклушевский занимает первое место.

Напомним, по итогам 2014 года Владимир Миклушевский также вошел в ТОП-50 медиарейтинга российских персон. Согласно исследованию, глава Приморья занимает 36 строчку. В рейтинг вошли российские политики, спортсмены, представители бизнеса и сферы культуры. Соседями Владимира Миклушевского по рейтингу стали министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ, министр образования Дмитрий ЛИВАНОВ и футболист клуба «Зенит» и сборной России Александр КЕРЖАКОВ.

Кроме того, в 2014 году Владимир Миклушевский вошел в число самых популярных губернаторов-блогеров России. По версии экспертов «Медиалогии», среди 20 наиболее активных в социальных сетях глав регионов он занимает 11 место.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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