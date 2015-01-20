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Хабаровский "Амур" не собирается уходить из КХЛ

20 января 2015, 18:34
ХК "Амур" (Хабаровск) опроверг слухи о возможном переходе команды из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) по окончании сезона-2014/15.

ХК «Амур» (Хабаровск) опроверг слухи о возможном переходе команды из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) по окончании сезона-2014/15, пишет газета "Золотой Рог".

«В последнее время в некоторых средствах массовой информации, а также среди болельщиков хабаровской команды обсуждается информация о возможном исключении «Амура» из КХЛ. Руководство «Амура» опровергает данную формацию. Ни о каком исключении хабаровского клуба из КХЛ и переходе в ВХЛ речи не идет. «Амур» продолжит свое выступление в КХЛ в следующем сезоне», - говорится в заявлении хабаровского клуба.

После 47 матчей регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занимает последнее, 14-е, место в Восточной конференции, в активе команды 35 очков. Также на Востоке выступает ХК «Адмирал» из Владивостока, который второй год подряд борется за путевку в плей-офф.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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