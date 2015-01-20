Хабаровский "Амур" не собирается уходить из КХЛ

«В последнее время в некоторых средствах массовой информации, а также среди болельщиков хабаровской команды обсуждается информация о возможном исключении «Амура» из КХЛ. Руководство «Амура» опровергает данную формацию. Ни о каком исключении хабаровского клуба из КХЛ и переходе в ВХЛ речи не идет. «Амур» продолжит свое выступление в КХЛ в следующем сезоне», - говорится в заявлении хабаровского клуба.