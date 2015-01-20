На поддержку детского спорта в Приморье в 2015 году выделят треть миллиарда рублей

«Согласно новому порядку предоставления субсидий, приоритет будет отдан организациям, где занимаются дети и подростки до 18 лет. Кроме того, эти организации должны иметь собственную базу для тренировок, тренеров и не менее 50 занимающихся человек», - добавил Жан Кузнецов.