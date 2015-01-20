Представителей церкви в Приморье ждут за решеткой

Мероприятие, на котором главными спикерами стали начальник Управления, генерал-майор Олег СИМЧЕНКОВ, митрополит Приморский и Владивостокский ВЕНИАМИН и епископ Арсеньевский и Дальнегорский владыка ГУРИЙ, прошло с большим размахом. На встречу были приглашены начальники краевых и муниципальных исправительных учреждений и приморские священнослужители. Всего в аудитории собралось около ста человек.