РЖД запускает сервис по доставке международных почтовых отправлений из Китая в адрес "Почты России"

Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО "РЖД" и Китайскими железными дорогами было подписано 20 мая 2014 года. Согласно документу, стороны намереваются развивать железнодорожные пограничные переходы между Россией и Китаем и железнодорожную инфраструктуру на подходах к этим погранпереходам в целях увеличения пропускной и провозной способности железных дорог и увеличения объемов международных пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между Россией и Китаем и транзитом по их территориям. Также соглашение предполагает совершенствование процесса организации перевозок, оптимизацию работы погранпереходов, оптимизацию условий и технологии контейнерных перевозок, сокращение сроков доставки транзитных грузов по территориям своих государств, совершенствование систем безопасности, расширение терминально-складских комплексов на основных маршрутах перевозок, развитие пассажирских маршрутов.