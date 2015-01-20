Строку ОДН скоро уберут из платежек

А вот потребителям придется готовиться к нововведениям в ускоренном порядке: для этого будут применяться меры экономического воздействия. Уже действующие нормы предполагают, что с 1 января те, кто не установил индивидуальные приборы учета, будут платить за свет и воду на 10% больше остальных, через полгода - еще на 10%. Минстрой предлагает дополнительно ужесточить меру: начиная со второго полугодия тарифы на воду и свет, потребляемые без счетчиков, будут расти на 30% каждые три месяца.