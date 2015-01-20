Строку ОДН скоро уберут из платежек

Затраты на ресурсы, которые идут на общедомовые нужды, будут исключены из платежки, ежемесячно выставляемой жильцам управляющей компанией (УК), и включены в плату за содержание общего имущества. Как пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Коммерсант», такой пункт внесен в поправки в Жилищный кодекс, направленные на улучшение платежной дисциплины в ЖКХ, которые готовятся ко второму чтению в Госдуме.
Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис объяснил, что это нововведение сделает платеж более прозрачным: в него будут включены только действительные расходы воды и электроэнергии на обслуживание дома - работу лифта, освещение подъездов и прилегающей территории, влажную уборку, промывку системы отопления.
"С этого момента не получится свешивать на собственников помещений все небалансы, возникающие у управляющей компании, из-за чего жильцам приходится платить за освещение рекламных конструкций и офисов, расположенных в доме и не имеющих приборов учета, потери от протечек и т. д.", - говорит Чибис.
С января 2016 года УК должны будут рассчитать затраты на общедомовые нужды в размере, не превышающем региональных нормативов, установленных для конкретного типа дома. Эта сумма будет действовать, пока не закончится действующий договор на управление домом. После этого нормативы потребления ресурсов будут утверждать сами жильцы на общем собрании.
Соответствующее постановление правительства Минстрой уже подготовил. Документ, опубликованный на портале правовой информации еще в октябре, предлагал установить другую дату для нововведения - 1 июля 2015 года. Однако представителям рынка коммунальных услуг удалось убедить чиновников и депутатов дать им год, чтобы приспособиться к новому порядку, отмечает "Коммерсант".
А вот потребителям придется готовиться к нововведениям в ускоренном порядке: для этого будут применяться меры экономического воздействия. Уже действующие нормы предполагают, что с 1 января те, кто не установил индивидуальные приборы учета, будут платить за свет и воду на 10% больше остальных, через полгода - еще на 10%. Минстрой предлагает дополнительно ужесточить меру: начиная со второго полугодия тарифы на воду и свет, потребляемые без счетчиков, будут расти на 30% каждые три месяца.
ZRPRESS.RU, Владивосток.