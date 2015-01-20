Во Владивостоке бывший кинотеатр "Чайка" может долететь до суда

Последняя государственная комиссия по приемке здания «Чайки», которая прошла 16 декабря, сформулировала два основных замечания: отсутствие парковки и отсутствие действующего разрешения на строительство. По словам Галины Мальцевой, по первому замечанию сложности возникли в связи с тем, что в проекте, прошедшем государственную экспертизу, фигурировала двухуровневая парковка. Однако разделы по парковке не разрабатывались и разрешение на строительство парковки как на самостоятельный объект не оформлялось. Что касается второго замечания, то на просьбу ООО «Чайка» продлить срок действия разрешения на строительство для прохождения комиссии в мэрии ответили отказом, утверждает гендиректор компании. А без этого документа получение положительного решения комиссии по приемке здания становится фактически невозможным. Имеющиеся разногласия по срокам инвестиционного договора для сдачи объекта в эксплуатацию руководству «Чайки» не удалось урегулировать и в ходе личной встречи с главой города Игорем ПУШКАРЕВЫМ, которая состоялась в декабре.