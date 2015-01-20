Во Владивостоке подбирают здание для филиалов Русского музея и Третьяковки

В одном из корпусов ДВФУ, расположенных по улице Аксаковской, глава региона вместе с руководством вуза и директорами профильных департаментов обсудил перспективу размещения на площадке университета выставочных центров Третьяковской галереи, Русского музея, а также Центра культуры народов Востока.