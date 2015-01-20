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Во Владивостоке подбирают здание для филиалов Русского музея и Третьяковки

20 января 2015, 15:08
Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел выездное совещание по вопросу создания филиала Русского музея во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел выездное совещание по вопросу создания филиала Русского музея во Владивостоке, пишет газета "Золотой Рог".

В одном из корпусов ДВФУ, расположенных по улице Аксаковской, глава региона вместе с руководством вуза и директорами профильных департаментов обсудил перспективу размещения на площадке университета выставочных центров Третьяковской галереи, Русского музея, а также Центра культуры народов Востока.

Владимир Миклушевский осмотрел здание бывшего музея и библиотеки ДВФУ, предложенное для размещения выставочных центров. По словам директора краевой картинной галереи, они для этого подходят, однако потребуется установка специальных систем пожаротушения и климатконтроля.

Как сообщил ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ, здание входит в список объектов университета, которые, согласно постановлению правительства, подлежат реализации на аукционе. Вырученные от их продажи средства пойдут на строительство второй очереди кампуса ДВФУ.

Губернатор поручил рассмотреть возможность приобретения здания в собственность автономного учреждения, которое будет обеспечивать работу выставочных центров.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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