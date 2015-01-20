Во Владивостоке подбирают здание для филиалов Русского музея и Третьяковки

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ провел выездное совещание по вопросу создания филиала Русского музея во Владивостоке, пишет газета "Золотой Рог".
В одном из корпусов ДВФУ, расположенных по улице Аксаковской, глава региона вместе с руководством вуза и директорами профильных департаментов обсудил перспективу размещения на площадке университета выставочных центров Третьяковской галереи, Русского музея, а также Центра культуры народов Востока.
Владимир Миклушевский осмотрел здание бывшего музея и библиотеки ДВФУ, предложенное для размещения выставочных центров. По словам директора краевой картинной галереи, они для этого подходят, однако потребуется установка специальных систем пожаротушения и климатконтроля.
Как сообщил ректор ДВФУ Сергей ИВАНЕЦ, здание входит в список объектов университета, которые, согласно постановлению правительства, подлежат реализации на аукционе. Вырученные от их продажи средства пойдут на строительство второй очереди кампуса ДВФУ.
Губернатор поручил рассмотреть возможность приобретения здания в собственность автономного учреждения, которое будет обеспечивать работу выставочных центров.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.