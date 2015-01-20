Во Владивостоке зимой разгорелся скандал с ценами на лед

Скандальная ситуация с поднятием цен на занятия в секциях фигурного катания и хоккея во Владивостоке продолжает стремительно развиваться. Родители юных спортсменов апеллируют к руководству страны. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, что в начале года спортклуб «Полюс» объявил о том, что поднимает цены на занятия почти на 80%. Так, 5 января на сайте спортивного клуба «Полюс» появилось следующее объявление.
«Спортивный клуб «ПОЛЮС» в 3 и 4 квартале 2014 г. не получил от Администрации Приморского края субсидии на компенсацию затрат, связанных с оказанием спортивных услуг населению. Порядок и возможность получения субсидий в 2015 году Администрацией Приморского края еще не определены. В связи со сложившейся ситуацией с 1 января 2015 г. устанавливаются следующие размеры оплаты за занятия детей в группах в спортивном клубе «ПОЛЮС»: хоккей - 4500 рублей, фигурное катание - 5000 рублей. В случае если в 2015 году будет заключен договор с Администрацией Приморского края на получение субсидий, суммы оплаты будут пересмотрены в сторону уменьшения.
Надеемся на Ваше понимание.
С уважением, Администрация СК «ПОЛЮС». Как сосулька на голову
Между тем родительского понимания администрация клуба не получила, возмущенные родители начали писать письма в адрес президента страны и губернатора Приморского края. В данный момент есть несколько инициативных групп родителей, которые решили разобраться, почему руководство спортивного клуба без предупреждения подняло оплату в почти в два раза. Цена в 5 тысяч рублей приведет к тому, что многие семьи не смогут оплачивать тренировки своих детей, тем самым юные спортсмены должны будут бросить любимые виды спорта.
В то же время тем директор департамента физической культуры и спорта администрации Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ отрицает, что спортивный клуб лишили субсидий. По его словам, спортивный клуб «Полюс» получал субсидии на каждого занимающегося фигурным катанием, хоккеем и шорт-треком. «В 2014 году в бюджете Приморского края на субсидирование производителям услуг в сфере физической культуры и спорта на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморья, выделено 30 млн рублей. В общей сложности спортивный клуб «Полюс» получил более 10 миллионов рублей. Это одна треть всех субсидий, выделенных из бюджета Приморского края, остальные 22 организации получили 20 миллионов рублей. Поэтому говорить о том, что администрация Приморского края является виновником повышения цен на занятия «ледовыми» видами спорта неправильно», - рассказывает Жан Кузнецов.
Почему же даже при 10-миллионной субсидии спортивному клубу со стороны бюджета Приморья цены на занятия достигли такой величины? На этот вопрос нет однозначного ответа. Но есть несколько версий. И все они противоречивые.
По данным краевого департамента спорта, спортивному клубу субсидии из бюджета выделяются на 680 детей. «Субсидируем 230 рублей за час занятий. Списки нам подает руководство «Полюса», - рассказали специалисты департамента физической культуры и спорта. Но есть критерии, согласно которым выдается субсидия: наличие квалифицированных специалистов (тренеров, инструкторов) по организации физкультурно-спортивной работы с населением, численность льготных категорий населения, занимающихся в субъекте спорта на этапах спортивной подготовки, должна составлять не менее 50 человек на дату подачи заявления, наличие обязательства субъекта спорта по осуществлению спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
На первый взгляд под все эти критерии спортивный клуб «Полюс» подходит. Правда, родители детей, тренерующихся на катке, считают, что точное количество занимающихся постоянно плавает и говорить о цифре в 680 человек не совсем корректно. Само руководство «Полюса» говорит о 620 подопечных.
«Как и в любой секции, многие бросают, и приходят новые дети. Но лед на катке расписан по часам с 6 утра и до позднего вечера. Мы видим явную коммерческую направленность спортивного клуба, так как кроме детей лед занимают взрослые команды, и есть многочисленные сеансы свободного катания, цена на которые также поднялась с 50 рублей до 100, - рассказывают родители. – Если говорить о бесплатных занятиях для льготников, то, на наш взгляд, какие-то преференции для таковых отсутствуют. Руководство клуба выдает систему коммерческих скидок за льготы. Ведь нельзя же всерьез воспринимать как льготу скидку в 500 рублей для тех, у кого в «Полюсе» занимаются двое детей. Есть еще занятия для инвалидов раз в неделю, но там занимаются всего несколько человек».
Насколько обоснованы выдачи субсидий «Полюсу» и соблюдает ли спортивный клуб критерии, предусмотренные для частного бизнеса, должны будут выяснить уже представители департамента спорта. По сути, им достаточно посидеть неделю на катке, чтобы посчитать всех по головам, и тогда уж точно у власти будет объективная информация, сколько детей ей нужно поддерживать рублем. Вилами на льду
Возможно, государственно-частное партнерство могло бы иметь совсем другие формы и отсутствие претензий частной компании к органу исполнительной власти. Но это возможно только при условии, что органы власти имеют объективную информацию о том, что действительно происходит на занятиях в детских секциях.
О том, что сейчас действительно происходит с хоккеем и фигурным катанием, специалисты департамента не знают. Например, директор департамента физкультуры и спорта Жан Кузнецов утверждает, что администрация края, как собственник «Фетисов Арены», договорилась, чтобы лед «Фетисова» для детского спорта предоставлялся бесплатно. И часть детей там «прописалась». Так, дети с 2002 по 2004 годы рождения занимаются хоккеем исключительно в «Фетисове», не ступая коньками на «Полюс», вот только родители этих детей ежемесячно оплачивают тренировки в кассу «Полюса». Также в «Фетисове» занимаются и несколько групп фигурного катания под руководством старшего тренера по фигурному катанию спортивного клуба «Полюс» Татьяны ПЕЦ, и эта группа также оплачивает все в «частную компанию».
«Если чиновники уверяют, что они предоставляют нашим детям лед бесплатно, то в таком случае мы что должны оплачивать? Какие затраты? Зарплату тренерам? Наш тренер приезжий, и мы думали, что его выписали под академию «Фетисова», об открытии которой было много разговоров. Однако на приходниках, которые мы получаем в кассе «Полюса» стоит печать ООО «Полюс», а на информационном стенде катка «Полюс» сказано, что услуги предоставляет ООО «Владлед». Нам, родителям, трудно разобраться в хитросплетении экономики и спорта, а кроме нас никому нет дела».
Если лед предоставляется спортивному клубу бесплатно, то в этом случае правомерность субсидирования под вопросом. Ведь субсидии предоставляются организациям, за исключением арендуемых спортивных сооружений, содержание которых обеспечивается за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. А в отчете клуба «Адмирал» указано, что большая часть полученного из бюджета финансирования – 142 млн рублей – ушла на содержание КСК «Фетисов Арена», который отдан клубу в безвозмездное пользование. То есть речь идет о возможных серьезных нарушениях. Нужна конкуренция
Тем не менее нужно признать, что пока развитие ледовых видов спорта в Приморье столкнулось не только с недостаточным государственным финансированием. Есть две другие основные проблемы. Это нехватка льда, а точнее, отсутствие крытых катков, и нехватка тренеров. И здесь спортклуб сделал то, что не смогло сделать государство. В Приморье лучшие тренеры работают именно в «Полюсе», и альтернативы им нет.
«Не стоит обвинять руководство «Полюса» в том, что у нас детские занятия ледовыми видами спорта одни из самых дорогих в стране. Это явная недоработка власти. Давайте признаем, что частная структура смогла создать спортивную школу, а целый субъект Федерации не создал ничего. Все усилия чиновников свелись к выдаче субсидий. А ведь государство поддерживает спорт высших достижений только в том случае, если это станет мотивацией для десятков тысяч детей. Именно об этом говорил во время своего визита в Приморье президент Владимир ПУТИН. И сегодня мы, родители, видим, что развитие детского спорта в крае, если и идет, то с большим трудом. В Приморье есть «Адмирал», но если хоккеем будут заниматься только дети состоятельных родителей, а для обыкновенных детей спорт будет недоступен, то в этом случае субъекту Федерации нет смысла тратить из бюджета каждый год сотни миллионов рублей на содержание профессиональной команды. Эти деньги нужно отдать в детский спорт», - считают родители юных хоккеистов.
С ними солидарны родители фигуристов. «Фигурное катание - это дорогой спорт. Но часть родителей с детьми пришли, когда занятия были по 2,5 тысячи рублей. Они отзанимались несколько лет, потратили не за два года около 200 тысяч рублей на экипировку и оплату занятий. Ведь кроме фигурного катания часть родителей оплачивает занятия по гимнастике и дополнительные занятия с тренерами. Одна подкатка стоит до 1000 рублей. Теперь многие будут вынуждены прекратить занятия, если оплата не снизится. Растет список должников - это те, кто задолжал клубу оплату за 3-4 месяца. Возможно, что около 30 юных фигуристов бросят занятия из-за дороговизны», - рассказывают родители фигуристов.
«Если мы не можем повлиять на руководство спортивного клуба «Полюс», то необходимо создать краевой ДЮСШ, - считает Жан Кузнецов. – Но в настоящее время мы не знаем, уйдут ли дети с родителями в государственную спортивную школу, если тренеры останутся в частной школе. Однако уже понимаем, что необходимо создать конкуренцию на рынке спортивных услуг. Если мы будем создавать ДЮСШ, то во Владивостоке должна быть построена еще одна ледовая арена, например в районе Снеговая Падь».
Но строительство нового ледового дворца под большим вопросом. Кто будет финансировать - муниципалитет или субъект Федерации - эту стройку? Опять же, кто будет управлять этим катком, если в Приморье нет ледовых ДЮСШ?
Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.