Во Владивостоке зимой разгорелся скандал с ценами на лед

«Не стоит обвинять руководство «Полюса» в том, что у нас детские занятия ледовыми видами спорта одни из самых дорогих в стране. Это явная недоработка власти. Давайте признаем, что частная структура смогла создать спортивную школу, а целый субъект Федерации не создал ничего. Все усилия чиновников свелись к выдаче субсидий. А ведь государство поддерживает спорт высших достижений только в том случае, если это станет мотивацией для десятков тысяч детей. Именно об этом говорил во время своего визита в Приморье президент Владимир ПУТИН. И сегодня мы, родители, видим, что развитие детского спорта в крае, если и идет, то с большим трудом. В Приморье есть «Адмирал», но если хоккеем будут заниматься только дети состоятельных родителей, а для обыкновенных детей спорт будет недоступен, то в этом случае субъекту Федерации нет смысла тратить из бюджета каждый год сотни миллионов рублей на содержание профессиональной команды. Эти деньги нужно отдать в детский спорт», - считают родители юных хоккеистов.