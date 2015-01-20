Жилищное строительство Приморья на подъёме

В 2014 году в Приморском крае сдано в эксплуатацию 7676 квартир общей площадью 671.2 тыс. м2, на 9% больше, чем в 2013 году. В общем вводе жилья 57% составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,6 раза, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат .
В сельской местности сдано 103 тыс. м2 жилья, почти в 2 раза больше, чем в 2013 году. Почти все жилье в сельской местности (98%) построено индивидуальными застройщиками.
Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. Наибольший рост ввода жилья достигнут в Кировском, Надеждинском и Партизанском районах, а также в городах: Дальнегорск и Фокино. В 11 муниципальных образованиях края ввод жилья снизился по сравнению с прошлым годом.
Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 37% жилья, Уссурийск – 20, Артем – 13, Находку – 7, Надеждинский район – 5 и Партизанский – около 3%. В краевом центре построено 246.1 тыс. м2 жилых домов, 70% к 2013 году.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2014 году, составила по краю 87 м2, в том числе построенной организациями – 56 м2, населением – 154 м2.
ZRPRESS.RU, Владивосток.