Жилищное строительство Приморья на подъёме

В 2014 году в Приморском крае сдано в эксплуатацию 7676 квартир общей площадью 671.2 тыс. м2, на 9% больше, чем в 2013 году. В общем вводе жилья 57% составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом увеличился в 1,6 раза, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат .