Альфа-Банк лишился одной буквы

Наименования банка изменены во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» № 99-ФЗ от 05.05.2014 года о приведении в соответствие с нормами данного закона на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АЛЬФА-БАНК» от 12.11.2014 года.