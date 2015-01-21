iPhone отзвонил по всем параметрам

Российский рынок мобильных телефонов в 2014 году вырос на 18%, до 254 млрд рублей. Динамика продаж в деньгах объясняется ростом в средних и высоких ценовых категориях, где особую роль на рынке сыграл бренд Apple. Популярность его продукции значительно выросла в ушедшем году, говорится в исследовании ритейлера «Связной», пишет газета "Золотой Рог"
Всего в прошлом году было продано свыше 41 млн мобильных телефонов, что на 5% больше, чем в 2013 году. В 2013 году рынок в натуральном выражении показал нулевой рост.
В 2014 году 63% продаж в натуральном выражении пришлось на смартфоны. В 2014 году ритейлеры продали 26 млн «умных» устройств на сумму порядка 227 млрд рублей. Рост продаж в штуках по сравнению с 2013 годом составил 39%, в деньгах - 25%.
«В 2014 году у рынка смартфонов было два ключевых драйвера - увеличение продаж устройств В-брендов и рост реализации Apple», - сказал гендиректор группы «Связной» Майкл ТАЧ, слова которого приводятся в сообщении.
Рост выручки в сегменте во многом стал возможен благодаря высоким продажам смартфонов в IV квартале. С октября по декабрь этот показатель вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. В III квартале рост продаж в деньгах слегка превысил 20%.
Высокая динамика выручки от продаж телефонов, по мнению «Связного», в прошлом году была обеспечена А-брендами, в частности повышением популярности продукции Apple. Интерес к новинкам iPhone 6 и 6 Plus, продажи которых начались в России 29 сентября, превысил спрос 2013 года как минимум в 2-3 раза, отмечается в исследовании.
С учетом второго подорожания в середине декабря стоимость новинок Apple выросла на 66-69%.
Спрос на «умные» устройства активизировался в октябре, когда в продажу поступили флагманские новинки других вендоров. С конца октября начались «инвестиционные» покупки населения.
Смартфоны В-брендов (крупнейшие игроки - Lenovo, Explay и Highscreen) укрепили позиции в сегменте от 5 до 15 тыс. рублей, за счет этого их доля в общих продажах в штуках выросла до 45% с 31% в 2013 году. В общей выручке от продаж доля В-брендов составила 22%. Активные продажи устройств этого сегмента привели к снижению на 7% средней стоимости смартфона - до 8,9 тыс. рублей.
«В 2015 году процесс замещения обычных телефонов «умными» устройствами продолжится. Однако в силу экономической ситуации российские потребители предпочтут функциональность смартфона его имиджевым характеристикам, это скажется на динамике роста рынка в денежном выражении», - считает Майкл Тач.
Тем временем Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp. представил в Пекине два новых устройства Mi Note и Mi Note Pro, которые могут составить конкуренцию iPhone 6, выпускаемому американской компанией Apple.
Директор Xiaomi Лэй ЦЗЮНЬ в ходе презентации отметил, что Mi Note тоньше и легче, чем iPhone 6 Plus. При диагонали экрана в 5,7 дюйма (14,5 см) толщина телефона - 6,95 мм при весе 161 грамм. Это на 1,05 мм тоньше, чем у iPhone 6 Plus, и на 11 граммов легче.
Базовое устройство Mi Note с объемом памяти 16 Гб оснащено 4-ядерным процессором Snapdragon 801 и 3 Гб оперативной памяти. Его стоимость составит 2299 юаней ($371), что вдвое дешевле, чем iPhone 6 Plus и Galaxy Note 4 компании Samsung.
В обеих моделях установлены две камеры производства Sony с разрешением 13 мегапикселей и 4 мегапикселя.
В отличие от базового смартфона, который поступит в продажу немедленно, Mi Note Pro с улучшенными техническими характеристиками можно будет приобрести лишь в конце марта по цене 3299 юаней ($532). При разрешении экрана 2560х1440 (515 пикселей на дюйм) устройство будет работать на базе более мощного 8-ядерного процессора Snapdragon 810. Оперативная память увеличена до 4 Гб, а размер встроенной памяти составит 64 Гб.
Эксперты полаагают, что новые флагманские смартфоны составят конкуренцию аналогичным устройствам компаний Apple и Samsung, которым пока удается опережать Xiaomi по объемам продаж в мире. Пока неизвестно, попытается ли Xiaomi выйти на рынки стран Запада и в Россию.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.