iPhone отзвонил по всем параметрам

Смартфоны В-брендов (крупнейшие игроки - Lenovo, Explay и Highscreen) укрепили позиции в сегменте от 5 до 15 тыс. рублей, за счет этого их доля в общих продажах в штуках выросла до 45% с 31% в 2013 году. В общей выручке от продаж доля В-брендов составила 22%. Активные продажи устройств этого сегмента привели к снижению на 7% средней стоимости смартфона - до 8,9 тыс. рублей.