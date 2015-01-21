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МИД рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Йемен

21 января 2015, 17:30
В министерстве поясняют, что ситуация в Йеменской Республике резко обострилась.
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Туризм

МИД РФ рекомендует гражданам Российской Федерации воздержаться от поездок в Йемен. В министерстве поясняют, что ситуация в Йеменской Республике резко обострилась, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

«В знак несогласия с действиями центральных властей в Сане боевики движения «Аль-Хуси» 18 января похитили главу президентской канцелярии А.Мубарака. 19 января в результате ожесточенных боестолкновений между хуситами и сотрудниками службы охраны Президента страны А. Хади, по имеющимся данным, погибло 9 человек, свыше 60 получили ранения. Несмотря на попытки достичь договоренностей о прекращении огня, полностью остановить вооруженную конфронтацию не удается», - отмечается в сообщении МИД РФ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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