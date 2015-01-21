"Примтеплоэнерго" закрывает филиал в городе Фокино Приморского края

«На город Фокино работают две котельных, причем вторая включается только в пиковые нагрузки, - говорит главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей Мерзляков. - А всего на территории филиала Фокино семь котельных. Это очень немного. Для сравнения - одиннадцать филиалов Примтеплоэнерго обслуживают порядка пятисот котельных по всему краю. Технической необходимости в содержании филиала «Фокино» нет. Персонал, обслуживающий теплоисточники, будет сохранен. Сокращается, по сути, только административный аппарат».