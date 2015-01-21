Россияне распробовали международные посылки

«Сегодня мы уже в среднем обрабатываем 400 тыс. отправлений в сутки, а в некоторые дни этот объем доходил до полумиллиона. Это в 5 раз больше, чем максимальный суточный объем пикового периода 2012 года, когда был почтовый коллапс», - сказал гендиректор «Почты России» Дмитрий СТРАШНОВ, слова которого приводит предприятие.