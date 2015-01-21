Российским водителям придется сдавать анализ мочи

Последние в недавнее время вызвали волну протестов среди простых водителей. Напомним, что в связи с поправками в закон о безопасности дорожного движения, вступившими в силу более года назад, водители могут получать такую справку где угодно по собственному желанию. Кроме двух врачей: нарколога и психиатра. Их необходимо посетить в государственных или муниципальных клиниках - проще говоря, псих- и наркодиспансерах по месту жительства или временной регистрации. Именно с этим у водителей возникли проблемы. В психдиспансерах с них стали требовать энцефалограмму. Причем сделать ее тут же и по первому требованию не получалось. Только по записи и очень не скоро. Зато, как правило, неподалеку находился частный кабинет, в котором за определенную плату это исследование можно было получить. Это заметно усложняло процесс получения справки. И, прямо скажем, попахивало каким-то сговором.