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"Ростелеком" потратит на ТВ-рекламу 428 млн рублей

21 января 2015, 17:24
"Ростелеком" объявил тендер на планирование и размещение рекламных материалов на национальном и региональном ТВ в 2015 году.
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«Ростелеком» объявил тендер на планирование и размещение рекламных материалов на национальном и региональном ТВ в 2015 году. Начальная сумма договора составит 428,34 млн рублей с учетом НДС, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Sostav.ru.

Прием заявок продлится до 9 февраля. Победитель конкурса займется медиа-размещением рекламных материалов для компании «Ростелеком» на национальных и региональных телеканалах: Первый канал, ТНТ, СТС, «Россия 2», НТВ, Пятница!, РЕН ТВ, ТВ-3, Перец, Ю, «2х2».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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