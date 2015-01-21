В ЦБ обсуждают возможную санацию Судостроительного банка, "Таврического" и "Связного"

Текущий размер фонда уже не покрывает объема вкладов в проблемных банках. Специалисты указывают, что сумма, которая нужна на расчистку банковского сектора, во много раз превышает ресурсы АСВ. В последнее время в ЦБ обсуждалась возможная санация Судостроительного банка, «Таврического», «Связного», общий объем средств населения в которых оценивается в 70,9 млрд. рублей. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что в 2015 году в фонд поступит около 90 млрд. рублей, этого будет достаточно для выплат по текущим и потенциальным страховым случаям. В конце минувшего года гендиректор АСВ Юрий Исаев озвучил прогноз по росту вкладов в 2015 году на уровне 8-10%. В АСВ подтвердили, что прогноз остается актуальным.