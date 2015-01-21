В ЦБ обсуждают возможную санацию Судостроительного банка, "Таврического" и "Связного"

К началу 2015 года размер фонда обязательного страхования вкладов сократился до 79,9 млрд рублей. А с учетом вычета резерва для выплат по наступившим страховым случаям, остаток фонда составил 65,4 млрд рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на газету «Ведомости».
Текущий размер фонда уже не покрывает объема вкладов в проблемных банках. Специалисты указывают, что сумма, которая нужна на расчистку банковского сектора, во много раз превышает ресурсы АСВ. В последнее время в ЦБ обсуждалась возможная санация Судостроительного банка, «Таврического», «Связного», общий объем средств населения в которых оценивается в 70,9 млрд. рублей. В Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что в 2015 году в фонд поступит около 90 млрд. рублей, этого будет достаточно для выплат по текущим и потенциальным страховым случаям. В конце минувшего года гендиректор АСВ Юрий Исаев озвучил прогноз по росту вкладов в 2015 году на уровне 8-10%. В АСВ подтвердили, что прогноз остается актуальным.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.