Apple запускает в производство iPad размером с телевизор

Apple подготовила необходимую документацию для запуска профессионального планшета iPad Plus. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на интернет-порталы Weibo и GizmoChina, которые каким-то образом заполучили схему нового устройства, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на интернет-издания. Планшет для бизнеса
Если верить опубликованной информации, увеличенный iPad выглядит так же, как и обычный, и в целом классический дизайн гаджетов Apple практически не эволюционировал. Однако потенциальная целевая аудитория iPad Plus предъявляет совершенно другие требования к такому типу устройств.
Эксперты утверждают, что представители деловой сферы и "креативщики", которые хотели бы приобрести большую версию планшетного компьютера, будут ориентироваться на такие характеристики, как долговечность, время работы от батареи, оптимизация ПО под определенные нужды. В то же время и вычислительные мощности сыграют роль. Характеристики
Вот что известно благодаря усилиям инсайдеров: диагональ экрана iPad Plus составит 12,9 дюйма. Ранее говорилось о размере экрана в диапазоне 12-13 дюймов. Разрешение 2K сопоставимо с тем, что мы видим на топовых фаблетах от Samsung и Xiaomi и дорогих планшетах. Интересно, что емкость аккумулятора составит 11 тыс. мАч. Это больше, чем у всех известных планшетов Apple. Даже iPad Air 2 оснащен батареей лишь на 7,5 тыс. мАч. Весить iPad Plus будет 700 г, толщина - 7 мм.
До сих пор iPad Plus называли iPad Pro. По слухам, его разрабатывают в партнерстве с IBM. Ранее Apple заключила соглашение с этой компанией и активно занимается созданием решений для бизнеса и профессионалов, используя совместные наработки в области программного обеспечения. Выход на рынок увеличенной версии iPad может стать одним из главных событий в мире гаджетов, ведь с его помощью компания Тима Кука впервые попытается занять место на корпоративном рынке. Подозрительная деталь
Единственное подозрительное место в "инсайде" от Weibo и GizmoChina можно увидеть на самой схеме iPad Plus. Рамка вокруг экрана устройства слишком широкая. В то же время производители электроники, в том числе Apple, в последние годы пытаются сделать рамку настолько узкой, насколько возможно, чтобы уменьшить габариты и вес гаджетов и обеспечить максимальный комфорт при работе. Единственным объяснением может служить стремление Apple разработать действительно прочный и долговечный девайс. Конкуренты
В последнее время ведущие компании-производители электроники сражаются за корпоративный сектор. В деловой среде планшеты используются чаще для развлечений, чем для серьезных дел. Microsoft, Samsung, HP и другие игроки попробовали изменить ситуацию.
Компания Сатьи Наделлы продает Surface Pro с полноценной Windows и хорошей портативной клавиатурой. Преимущество заключается в огромном наборе привычных для корпоративной среды программ, таких как приложения из набора Microsoft Office.
Samsung создала Galaxy Note Pro с диагональю экрана 12,2 дюйма и 2K-разрешением. У Lenovo есть планшет Yoga Tablet 2 Pro - чемпион по размеру: размер экрана составляет 13,3 дюйма.
Инженеры HP постарались сделать акцент на том, что большой экран не единственное преимущество их Pro Slate 12. Фирменной фишкой гаджета станет стилус, который можно будет использовать и как обычную ручку. Кроме того, планшет умеет сканировать и оцифровывать тексты прямо с бумаги. Усиленное стекло экрана, выполненное по технологии Corning Concore Glass, позволит уберечь крупный девайс от царапин при падении на твердые поверхности, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.