Apple запускает в производство iPad размером с телевизор

Вот что известно благодаря усилиям инсайдеров: диагональ экрана iPad Plus составит 12,9 дюйма. Ранее говорилось о размере экрана в диапазоне 12-13 дюймов. Разрешение 2K сопоставимо с тем, что мы видим на топовых фаблетах от Samsung и Xiaomi и дорогих планшетах. Интересно, что емкость аккумулятора составит 11 тыс. мАч. Это больше, чем у всех известных планшетов Apple. Даже iPad Air 2 оснащен батареей лишь на 7,5 тыс. мАч. Весить iPad Plus будет 700 г, толщина - 7 мм.