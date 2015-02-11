Эпатажный историк моды дал несколько откровенных советов женской половине Владивостока

Знакомый большинству владивостокской публики по передаче «Модный приговор», в личном общении Александр Васильев оказался человеком доброжелательным и остроумным, и самое главное - прекрасным оратором: все три часа он говорил без бумажек и подсказок, умело перемежая исторические факты с шутками и советами. Чего, по мнению многих зрителей, не хватило мероприятию, так это интерактива: и хоть представленные фотографии, по словам самого историка моды, являются уникальными и собраны в единую коллекцию с большим трудом, современному зрителю, хотелось бы увидеть больше действия на сцене. Поэтому мероприятие, заявленное как моноспектакль, все-таки больше походило на лекцию. Но поклонников, которых, как оказалось, во Владивостоке у маэстро предостаточно, это не разочаровало: от желающих получить автограф и сфотографироваться с телеведущим, не было отбоя и они еще долго не отпускали маэстро после спектакля. Кстати, надо сказать, что местные модницы, несмотря на свою отдаленность от центра России, очень активно посещают мастер-классы Васильева в Москве. Как рассказал в ходе спектакля сам маэстро, одна деловая женщина побывала в его школе уже 17 раз, пишет газета "Золотой Рог".