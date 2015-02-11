Эпатажный историк моды дал несколько откровенных советов женской половине Владивостока

Про моду, push up и бриллианты рассказал Александр Васильев в ходе моноспектакля «Иконы стиля» во Владивостоке
Послушать историка моды и популярного телеведущего Александра ВАСИЛЬЕВА в Fesco Hall собрался на прошлой неделе весь владивостокский бомонд. Точнее, его женская половина: при практически полном аншлаге мужчин в зале было немного. Зато женщины были во всей красе: стильно одетые и красиво причесанные, они с нетерпением ждали встречи с маэстро, пишет газета "Золотой Рог".
Александр Васильев не заставил себя долго ждать – вышел на сцену лишь с некоторым опозданием, был очень расположен к общению и шуткам, и в течение трех часов – а именно столько длился моноспектакль «Иконы стиля» – маэстро рассказывал о женщинах, оставивших свой след в истории моды, а также давал, и порой весьма откровенные, советы женщинам о том, как соблазнять мужчин.
Историческая подоплека спектакля собрана автором довольно тщательно: Марлен ДИТРИХ, Коко ШАНЕЛЬ, Гретта ГАРБО, Мерлин МОНРО и еще множество известных и не очень современному зрителю образов появлялись на большом проекторе позади оратора. Он рассказывал о них не только общеизвестные факты, но и делал лирические отступления. К примеру, многих икон стиля женского пола Васильев назвал «большими горизонталками», намекая на то, что дамы добивались успеха в том числе и благодаря своим спонсорам-мужчинам.
«Женщине-вертикалке никогда не удастся заработать столько, сколько «горизонталке», - шутил он, доказывая это суждение рассказами о том, как известных красавиц прошлого мужчины не только осыпали бриллиантами, но и дарили им замки и нефтяные вышки.
По ходу повествования маэстро учил женщин тому, как выпрашивать у мужчин бриллианты: «Никогда не думайте, что мужчина поймет это своим умом, ему нужно обязательно и постоянно об этом напоминать, - говорил он. - И у вас, женщин, есть волшебный инструмент, который помогает этого добиться. Это слезы и тушь. Может быть, это цинично, но это правда».
Рассказывая о том, что все без исключения платья Мерлин Монро были дополнены специальными подкладками, которые в нужных местах увеличивали объемы, историк моды не преминул обратиться к приморским женщинам с настоятельным советом носить белье push up. «Только рассказывать об этом никому не нужно, пусть все думают, что все это свое», - рекомендовал маэстро.
Стать иконой стиля в наши дни, по мнению историка моды, практически невозможно. Икону выбирает общество, начиная ей подражать. Для того чтобы стать иконой стиля, нужно быть популярной и очень богатой. Причем, по мнению Александра Васильева, «попадание в топ» не всегда держится на таланте. Иногда это происходит благодаря внутренней харизме, а иногда и просто удаче. Немалую роль здесь играют деньги – стать всемирно известной иконой стиля без них практически невозможно. «Тем не менее каждая из вас может стать иконой стиля в своем подъезде или микрорайоне», - успокоил он владивостокских модниц.
«Почему я посвятил свой моноспектакль иконам стиля именно ХХ века? Да потому, что все, что мы видим сегодня на подиумах, – это по большей части отголоски того, что уже было в 20-х, 50-х или 70-х годах прошлого столетия. Единственное новшество, которое появилось в XXI веке, – это накачанные губы», - рассказал г-н Васильев.
Из прошлого, а точнее еще из немого кино, пришли в нашу жизнь и укрепились основные женские образы, которые до сих пор используют современные женщины. «Первый тип – это женщина-флеппер, что в переводе с английского – «хлопушка». Это женщина на один раз, от этого и получила такое название. Она, как правило, выкрашена в блондинку, любит розовый цвет и стразы. Причем она одинакова и в 20, и в 50 лет, - говорил Александр Васильев. – Женщина-вамп – брюнетка с прямыми волосами, грудным голосом и носит очень лаконичные одежды. Фам-фаталь – роковая женщина - прекрасна даже в спортивном костюме, а мужчины, один раз увидев ее, готовы идти за ней хоть на край света. Представительниц каждого типа я с легкостью могу найти и сегодня в зале». А вот найти настоящих икон стиля среди российских известных персон историк моды затрудняется. По его мнению, таковыми можно назвать только Эвелину ХРОМЧЕНКО и Ренату ЛИТВИНОВУ.
Дал маэстро совет жительницам Приморья и по поводу того, как надо позировать перед камерой. «Самая выигрышная – это поза штопора: немного в полоборота, грудь вперед и обязательно руки у лица. Мужчин очень заводит, когда женщина что-то тянет в рот».
Знакомый большинству владивостокской публики по передаче «Модный приговор», в личном общении Александр Васильев оказался человеком доброжелательным и остроумным, и самое главное - прекрасным оратором: все три часа он говорил без бумажек и подсказок, умело перемежая исторические факты с шутками и советами. Чего, по мнению многих зрителей, не хватило мероприятию, так это интерактива: и хоть представленные фотографии, по словам самого историка моды, являются уникальными и собраны в единую коллекцию с большим трудом, современному зрителю, хотелось бы увидеть больше действия на сцене. Поэтому мероприятие, заявленное как моноспектакль, все-таки больше походило на лекцию. Но поклонников, которых, как оказалось, во Владивостоке у маэстро предостаточно, это не разочаровало: от желающих получить автограф и сфотографироваться с телеведущим, не было отбоя и они еще долго не отпускали маэстро после спектакля. Кстати, надо сказать, что местные модницы, несмотря на свою отдаленность от центра России, очень активно посещают мастер-классы Васильева в Москве. Как рассказал в ходе спектакля сам маэстро, одна деловая женщина побывала в его школе уже 17 раз, пишет газета "Золотой Рог".
Как и всегда, а это далеко не первый приезд Александра Васильева в наш город, его визит во Владивосток был довольно насыщенным. Кроме моноспектакля, он провел пресс-конференцию с журналистами, открыл в Музее им. Арсеньева выставку «Большой мир маленькой моды», пообедал в обществе известных во Владивостоке персон. Среди них были замечены пресс-секретарь губернатора Сергей НЕХАЕВ, генеральный директор PrimaMedia Виктор СУХАНОВ, директор приморского Музея им. Арсеньева Виктор ШАЛАЙ, организатор приезда во Владивосток Александра Васильева, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер» Виктория ВОРОЖБИТ, супруга депутата Заксобрания Приморья Игоря ЧЕМЕРИСА Роза ЧЕМЕРИС и др.
Досье "Золотого Рога"
Александр Васильев – всемирно известный историк моды, декоратор интерьеров, сценограф, автор популярных книг и статей, непревзойденный лектор, коллекционер, почетный член Российской академии художеств, телеведущий и основатель международной интерьерной премии «Лилии Александра Васильева».
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.