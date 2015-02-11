IMG заинтересовалось сотрудничеством с Приморским театром оперы и балета

На концерте в Линце также присутствовал Гарольд КЛАРКСОН, первый вице-президент компании IMG Artists, которая занимается гастрольными проектами многих известных музыкантов, в том числе Большого театра в России. Он был впечатлен выступлением, после которого пообщался с художественным руководителем Приморского театра оперы и балета Антоном ЛУБЧЕНКО. «То, что всего за два года вы сумели создать такой оркестр, - это просто замечательно. IMG заинтересовано в сотрудничестве с театром. Вы можете достойно представить Приморский край на мировых концертных площадках», - отметил Кларксон.