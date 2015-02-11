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Телевизоры Samsung Smart TV подозреваются в шпионаже

11 февраля 2015, 12:29
Телевизоры Smart TV производства Samsung способны записывать и передавать третьей стороне все разговоры, которые происходят вблизи них.

Телевизоры Smart TV производства Samsung способны записывать и передавать третьей стороне все разговоры, которые происходят вблизи них. На соответствующий пункт в политике конфиденциальности обратили внимание ряд отечественных и зарубежных СМИ, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на rg.ru.

«Для работы функции распознавания голоса некоторые голосовые команды (вместе с информацией о вашем устройстве, включая его идентификаторы) могут передаваться в стороннюю службу, которая преобразует речь в голос или код, необходимый для работы функции распознавания голоса, — говорится в документе. — Компания Samsung может собирать, а ваше устройство может записывать голосовые команды и соответствующие тексты, чтобы мы могли предоставлять вам функции распознавания голоса, а также оценивать и улучшать их работу».

Отмечается, что функция сбора данных работает даже в том случае, если распознавание голоса выключено. Правда, в этом случае речь идет о текстовой информации и «других данных», пишет rg.ru.

В беседе с TechCrunch представители Samsung заявили, что все умные телевизоры производства компании шифруют передаваемые данные, чтобы избежать их перехвата. Однако подобная политика может нарушать неприкосновенность частной жизни, отмечает издание, а компании, занимающиеся похожим сбором информации о пользователях, рискуют столкнуться с ростом недоверия с их стороны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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