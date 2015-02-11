Телевизоры Samsung Smart TV подозреваются в шпионаже

«Для работы функции распознавания голоса некоторые голосовые команды (вместе с информацией о вашем устройстве, включая его идентификаторы) могут передаваться в стороннюю службу, которая преобразует речь в голос или код, необходимый для работы функции распознавания голоса, — говорится в документе. — Компания Samsung может собирать, а ваше устройство может записывать голосовые команды и соответствующие тексты, чтобы мы могли предоставлять вам функции распознавания голоса, а также оценивать и улучшать их работу».