Телевизоры Samsung Smart TV подозреваются в шпионаже

Телевизоры Smart TV производства Samsung способны записывать и передавать третьей стороне все разговоры, которые происходят вблизи них. На соответствующий пункт в политике конфиденциальности обратили внимание ряд отечественных и зарубежных СМИ, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на rg.ru.
«Для работы функции распознавания голоса некоторые голосовые команды (вместе с информацией о вашем устройстве, включая его идентификаторы) могут передаваться в стороннюю службу, которая преобразует речь в голос или код, необходимый для работы функции распознавания голоса, — говорится в документе. — Компания Samsung может собирать, а ваше устройство может записывать голосовые команды и соответствующие тексты, чтобы мы могли предоставлять вам функции распознавания голоса, а также оценивать и улучшать их работу».
Отмечается, что функция сбора данных работает даже в том случае, если распознавание голоса выключено. Правда, в этом случае речь идет о текстовой информации и «других данных», пишет rg.ru.
В беседе с TechCrunch представители Samsung заявили, что все умные телевизоры производства компании шифруют передаваемые данные, чтобы избежать их перехвата. Однако подобная политика может нарушать неприкосновенность частной жизни, отмечает издание, а компании, занимающиеся похожим сбором информации о пользователях, рискуют столкнуться с ростом недоверия с их стороны.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.