Цены на спортивный лед во Владивостоке взял под контроль президентский фронт

К примеру, спортивный клуб «Полюс» с начала года поднял цены на 80% (!), что вызвало массовое недовольство родителей, которым теперь приходится платить за одного ребенка до 5000 рублей в месяц и выше за посещение катка вместо установленных ранее 2500-3000 рублей, что могут позволить себе далеко не все родители. Многие родители из-за данной проблемы уже начали подавать обращения в органы власти, негативные отклики появились в региональных СМИ, ряд семей владивостокцев уже был вынужден отказаться от участия детей в секциях фигурного катания и хоккея. Основной причиной взрывного роста цен на «ледяные» секции называлось отсутствие субсидий из краевого бюджета подобным учреждениям, из-за чего спорткомплексы были вынуждены переложить финансовое бремя на плечи родителей юных спортсменов.