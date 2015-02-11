В Приморье глав-срочников переведут на контракт

- Думаю, что большинство глав, чьи полномочия заканчиваются в 2015 году, будут пытаться пересесть в кресло сити-менеджера - это логично для тех, кто хочет продолжить карьеру. Тем более что многие из них уже притерлись с новой краевой администрацией и прошли предварительное согласование. Те же, у кого отношения с руководством региона не сложились, будут жестко выбраковываться на этапе конкурса, - говорит политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Администрация стремится унифицировать управление территориями, а для этого нужно максимально исключить личностный фактор.