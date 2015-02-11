Владельцам жилья разрешили выгонять из своих квартир даже ближайших родственников

Отец, собственник квартиры, подал иск с просьбой "выписать" из квартиры собственного сына, уехавшего в другой город много лет назад. За прошедшие 10 лет сын ни разу ни приезжал, коммунальные услуги он также не оплачивал. Два процесса – в районном, городском суде истцом были проиграны. Собственником квартиры истец стал в 2005 году, на этой же жилплощади прописан его сын, покинувший город в 1996 году. Районный суд счел, что отсутствие сына по месту его прописки является временным, поскольку иного жилья в собственности у последнего не имеется. Городской суд, не возражая против подобной формулировки, добавил, ссылаясь на статью 19 ЖК РФ, что на период приватизации оба члена семьи – отец и сын имели равные права на приватизацию этого жилья, по этой причине за последним должно остаться право на пользование жильем.