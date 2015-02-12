Девушка погибла, принимая ванну со смартфоном в руках

Свой мобильный телефон погибшая использовала для общения в соцсети. Соседка по квартире подумала, что Евгении слишком долго нет, и зашла в ванную комнату. Девушка лежала в воде, а рядом с ней в воде лежал и ее мобильный телефон. Наталья вытащила свою подругу из воды, когда та еще дышала.