На приморского депутата и его сообщника заведено уголовное дело

Однако, как выяснилось в ходе доследственной проверки, сам депутат в данной квартире фактически не проживал. До сентября 2013 года там жил собственник жилья, который впоследствии сдал квартиру в аренду повторно, но уже другому человеку, после чего это помещение использовалось для размещения частного детского сада. Таким образом, возбуждено уголовное дело и в действиях депутата и его предполагаемого сообщника следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового, и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.