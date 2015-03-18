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"Спартак-Приморье" потерпел второе подряд поражение на выезде

18 марта 2015, 07:48

Команда из Приморья рискует остаться за бортом плей-офф

17 марта. Москва, СК "Крылатское". "Динамо" (Москва) - "Спартак-Приморье" (Владивосток) - 83:72 (22:14, 14:22, 19:23, 28:13)

"Спартак-Приморье": Нестеров – 19 очков (9 подборов, 3 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Глазырин – 16 (9 подборов, 1 перехват), Попов – 16 (13 подборов, 3 передачи, 1 блокшот), Самойленко – 9 (4 подбора, 2 передачи), Артамонов – 5 (6 передач, 1 перехват), Узинский – 4 (1 подбор, 2 передачи, 1 перехват, 1 блокшот), Соловьев – 3 (5 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Гетманов, Митюк.

Вслед за фиаско в Рязани 77:86, "Спартак-Приморье" уступил и в Москве, серьезно осложнив задачу выхода в плей-офф.

"Динамо" в Крылатском взяло реванш за поражение во Владивостоке. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Алексей НЕСТЕРОВ, набравший 19 очков. Первым дабл-даблом в сезоне отметился Илья ПОПОВ: 16 очков + 13 подборов. Не выходил на площадку Андрей ЗВЕРКОВ, присоседившийся в лазарете к Глебу ГЕРАСИМЕНКО.

У хозяев Денис ЗАХАРОВ набрал 30 очков, установив персональный рекорд сезона. Еще 14 очков добавил бывший игрок "Спартака-Приморье" Александр ФОМИН.

Уллар КЕРДЕ, главный тренер БК "Динамо":

- Хорошо, что выиграли, обе команды боролись и очень хотели выиграть, но совершали очень много ошибок. К сожалению, мы пока еще не можем показывать стабильную игру, наша игра больше напоминает американские горки – то вверх, то вниз. Возможно, это связано с тем, что я не нашел еще всех "ключей" к нашим игрокам, не хватает буквально нескольких, и я работаю над этим.

Эдуард САНДЛЕР, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- "Динамо" - хорошо укомплектованная команда. Мы играли на равных, все делали правильно, претензий к игрокам нет, итоговый счет не по игре. Сейчас наша цель вернуть весь лазарет в игру и сосредоточиться на Кубке России.

Следующий матч "Спартак-Приморье" проведет в Иркутске 21 марта.

Олег КЛИМЕНКО. "Золотой Рог", Владивосток

Фото БК "Динамо" (Москва).

#Новости#Владивосток#Спорт
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