"Спартак-Приморье" потерпел второе подряд поражение на выезде

- Хорошо, что выиграли, обе команды боролись и очень хотели выиграть, но совершали очень много ошибок. К сожалению, мы пока еще не можем показывать стабильную игру, наша игра больше напоминает американские горки – то вверх, то вниз. Возможно, это связано с тем, что я не нашел еще всех "ключей" к нашим игрокам, не хватает буквально нескольких, и я работаю над этим.