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Facebook выходит на рынок быстрых денежных переводов

19 марта 2015, 15:25
Сервис будет запущен в течении месяца

Пользователи Facebook в скором времени смогут переводить друг другу денежные средства с банковских карт. Для начала сервис запустят в США, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на англоязычный сайт Facebook.

Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью к профилю нужно будет привязать банковскую карту Visa или MasterCard.

Facebook уверяет, что личные данные клиентов будут надежно защищены, напоминая, что компания и сейчас проводит до миллиона транзакций в день: платежи за рекламу и сетевые компьютерные игры.

Напоим, мировая месячная аудитория Facebook составляет порядка 1,32 млрд человек, так что социальная сеть сможет «потягаться» за потребителя с ведущими операторами электронных денежных переводов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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