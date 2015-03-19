Opel уезжает с рынка России, от Chevrolet останется только премиум-сегмент

По словам генерального директора Opel Group Карла-Томаса НОЙМАННА, приведенным в сообщении, в настоящий момент автомобили, которые производятся в России, не обладают достаточным уровнем локализации, "а ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в повышение уровня локализации".