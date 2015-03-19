Opel уезжает с рынка России, от Chevrolet останется только премиум-сегмент

Дилерский центр GM во Владивостоке может стать сервисным
Американский концерн General Motors (GM) принял решение прекратить производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге с середины 2015 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Завод в северной столице, который выпускает автомобили марок Opel, Chevrolet и Cadillac, будет законсервирован, в 2015 году также прекратится контрактная сборка автомобилей Chevrolet на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.
"Opel полностью покинет российский рынок к концу декабря 2015 года", - , говорится в сообщении американского автоконцерна. При этом совместное предприятие GM и "АвтоВАЗа" продолжит производить и продавать Chevrolet Niva.
Напомним, что во Владивостоке работает официальный дилер брендов Opel и Chevrolet - ООО "Гранд Моторз".
GM сфокусируется на премиальном сегменте российского рынка за счет бренда Cadillac и моделей марки Chevrolet: Corvette, Camaro и Tahoe. Продажи в России автомобилей Chevrolet массового сегмента автоконцерн прекратит.
По словам генерального директора Opel Group Карла-Томаса НОЙМАННА, приведенным в сообщении, в настоящий момент автомобили, которые производятся в России, не обладают достаточным уровнем локализации, "а ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в повышение уровня локализации".
"Нам пришлось принять решительные меры в России, чтобы защитить наш бизнес", - отметил Нойманн.
Концерн подчеркивает, что сохраняет ответственность за гарантию и сервис, а дилерам предложит перезаключить контракты и авторизоваться под сервисные услуги, пишет газета "Золотой Рог".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.