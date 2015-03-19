Сахалинскому губернатору нашли неожиданную замену

— Назначать будет президент, и точно не местного, вообще не связанного ни с кем с Сахалина. Александр Хорошавин пробыл достаточно длительное время на руководящем посту, можно предположить, что он оброс достаточными связями, на многих постах стоят если не его люди, то близкие к его мировоззрению. Он же обладал серьезной региональной властью. А если будет предъявлено обвинение и доказано, что он брал взятки, то не мог же он делать это один — здесь система работала серьезная, которую нужно будет перенастроить, — считает Сергей Фургал.