Самец белухи совершил полет на борту "Трансаэро" из Владивостока в Москву

Беспосадочный перелет через всю страну обитатель северных морей перенес хорошо. Из Москвы на специальном автомобиле его уже доставили в поселок Дубки Ярославской области, где расположен дельфинарий. Там он освоился быстро. У него отличный аппетит. Правда, имени у воздушного путешественника пока нет.