Самец белухи совершил полет на борту "Трансаэро" из Владивостока в Москву

Новый артист Ярославского дельфинария путешествовал в специальной ванне
Авиакомпания "Трансаэро" на грузовом самолете Ту-204-100С доставила из Владивостока в Москву самца белухи, который стает новым артистом Ярославского дельфинария.
Как сообщила специалист по работе с региональными СМИ "Трансаэро" Светлана КАРПУХИНА, белому киту семейства дельфинов четыре года (белухи могут жить до 40 лет). Его вес уже превышает 350 килограмм.
"Трансаэро" осуществила перевозку белухи в специальной ванне, позволяющей животному дышать. Только одно это транспортное приспособление весит почти три тонны.
Беспосадочный перелет через всю страну обитатель северных морей перенес хорошо. Из Москвы на специальном автомобиле его уже доставили в поселок Дубки Ярославской области, где расположен дельфинарий. Там он освоился быстро. У него отличный аппетит. Правда, имени у воздушного путешественника пока нет.
Предложения о том, как его назвать, сейчас собираются на официальных страницах авиакомпании "Трансаэро" в социальных сетях.
"Трансаэро" ссылается на имеет многолетний положительный опыт перевозки животных, в том числе в рамках программ Всемирного фонда дикой природы. "Клиентами" авиакомпании были белые и бурые медведи, леопарды, моржи и другие представители фауны.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.