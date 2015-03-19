Слабый рубль подпортил бананы

С подсчетами по яблокам несколько сложнее: в отличие от бананов и апельсинов, в России яблоки и выращиваются, и импортируются, и экспортируются, и перерабатываются (соки, джемы, пектин, т.п.). Ежегодно импорт яблок в Россию составляет порядка 1,2-1,3 млн тонн в год. В 2014 году импорт яблок снизился до 1,04 млн тонн (на сумму $618 млн). Основную массу выращиваемых в России яблок (в среднем 1 млн тонн в год), производят хозяйства для личного потребления. Если в 2012 году в среднем россиянин съедал 16-17 кг яблок за год, то в 2014 году среднедушевое потребление сократилось до 15 кг в зависимости от региона, за счет падения импорта, считают в компании «Технологии роста».